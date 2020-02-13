فيروس كورونا يضرب أكبر مؤتمر عالمي للهواتف المحمولة

دبي - بواسطة محمد فارس © فيروس كورونا فيروس كورونا

كتب- وكالات:

ضربت المخاوف من تفشي فيروس كورونا، أكبر مؤتمر عالمي للهواتف المحمولة، إذ أعلنت الجهة المنظمة للمؤتمر العالمي للجوال MWC، إلغاء المعرض لهذه السنة.

وكان مقررا أن يقام مؤتمر برشلونة في الفترة بين 24 و 27 فبراير، بحضور أكثر من 100 ألف مشارك من 2400 شركة.

ويأتي الإلغاء بعد إعلان أكثر من 10 شركات تقنية كبرى عدم حضورها الحدث.

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وقالت اللجنة المُنظمة للمؤتمر، في بيان، أمس، إنه "مع الأخذ في الاعتبار البيئة الآمنة والصحية في برشلونة والبلد المضيف، تم إلغاء الفعالية، لأن القلق العالمي بشأن تفشي فيروس كورونا وقلق السفر والظروف الأخرى تجعل من المستحيل انعقاد الحدث".

وقبل أيام قالت اللجنة المنظمة للمؤتمر إنها ستمضي قدمًا في تنظيمه، غير أن يوم أمس شهد إعلان عدد كبير من شركات التقنية تراجعهم عن الحضور، بما في ذلك أمازون وإريكسون وسنوي وإنتل وإل جي، وآخرين، وفقا لسي إن إن.

وكانت نوكيا آخر شركة تنسحب من أكبر حدث في العالم للهواتف المحمولة، قائلة إنها اتخذت "قرارًا حكيماً" بإلغاء مشاركتها بدلاً من تعريض موظفيها لخطر فيروس كورونا.