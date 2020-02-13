واتساب بعد وصوله إلى 2 مليار مستخدم: لن نتنازل ولن نضحي

دبي - بواسطة محمد فارس © واتساب واتساب

كتب- وكالات:

أعلن تطبيق واتساب وصول عدد مشتركيه إلى 2 مليار مستخدم ليحتل الترتيب الثاني عالميا بعد تطبيق فيسبوك الشركة الأم.

كانت فيسبوك اشترت واتساب في العام 2014 مقابل 19 مليار دولار، وفقا لرويترز.

وتحاول فيسبوك تعزيز إيراداتها من وحداتها التي تنمو نموا سريعا مثل تطبيق الصور إنستجرام وواتساب. وتطور الشركة أدوات التطبيق للتجارة الإلكترونية في الوقت الذي تتجه لتحويل التطبيق إلى خدمة بمقابل مادي.

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وكانت فيسبوك قد قالت إن عدد المستخدمين النشطين شهريا بلغ 2.50 مليار مستخدم حتى 31 ديسمبر.

وقالت "واتساب" في بيان: "التشفير القوي ضروري. ولن نتنازل عن الأمن، ونعمل مع كبار خبراء الأمن، ونستخدم التكنولوجيا الرائدة في الصناعة، لإيقاف إساءة الاستخدام، فضلا عن توفير الضوابط وطرق الإبلاغ عن المشكلات، دون التضحية بالخصوصية".

في المقابل، يحذر بعض الخبراء من أن التشفير يعرقل جهود القبض على إرهابيي وقراصنة الإنترنت.