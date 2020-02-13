شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سوري وزوجته وطفليه اختناقا بسبب فحم التدفئة في مخيم ضياء 3 بريف إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقيت عائلة بأكملها مصرعها اختناقا داخل خيمتهم في مخيم "ضياء 3" بالقرب من بلدة "كلي "بريف إدلب، حيث لقي أب وأم وطفليهما مصرعهم اختناقا، بعد إشعال الفحم الحجري داخل مدفأة قديمة في خيمتهم التي استلموها، وذلك بسبب عجزهم عن شراء مدفأة بسبب سوء وسيلة التدفئة المستخدمة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عائلة محمد حمادة وزوجته أمون السليم وطفليه (هدى وحور)، وجميعهم من النازحين من بلدة (كفر روما) بريف إدلب الجنوبي، لقوا مصرعهم اختناقا بسبب إشعال فحم للتدفئة.

وقالت مصادر: "المدفأة كانت خارج الخيمة أثناء الليل، ولكن بسبب البرد القارس أدخلوها، فاختنق أفراد العائلة الأربعة داخل الخيمة التي افتقرت لأي مخرج أو منفس للدخان. وعثر جيران العائلة على أفرادها بعد اختناقهم. وتبين بعد نقلهم إلى النقاط الطبية القريبة أن سبب الوفاة هو الغاز المنبعث من المدفأة".

في الوقت ذاته، توفيت طفلة في مشفى عفرين نتيجة الأوضاع المأساوية التي يعيشها النازحون، حيث قالت مصادر لـ"المرصد السوري": "والد الطفلة أحضرها لمشفى عفرين اعتقادا انها تعاني من مرض بسيط، خرج سيرا على الأقدام من خيمته الساعة 5 صباحاً وحملها ساعتين في البرد بالطريق. وهو نازح يسكن ضمن المخيمات المحيطة في عفرين، وصلت للمشفى ووصلت معه البنت متوفية ومتجمدة برداً، حيث لا يمتلك والدها أي وسيلة نقل".

فى غضون ذلك، قال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، إن الكرملين لا يرى نزاعا فيما يحدث فى إدلب، بل هو محاربة القوات المسلحة السورية للإرهاب على أرض بلادها، وأضاف بيسكوف - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس "الحديث لا يدور حول نزاع، بل حول عدم تنفيذ اتفاقات سوتشي، وحول الالتزامات التى أخذتها الأطراف على نفسها وفق الاتفاقات". وأشار إلى أن الحديث يدور بالدرجة الأولى عن محاربة الإرهاب التى تقوم بها القوات المسلحة السورية في أراضى بلدها. يذكر أن تركيا، ننشرت الأربعاء، تعزيزات عسكرية جديدة على الحدود مع سوريا تشمل راجمات صواريخ، كما نقلت وحدات إضافية من القوات الخاصة إلى منطقة إدلب السورية، وذكرت وسائل إعلام تركية أن قافلة شاحنات محملة بمنظومات راجمات صواريخ، تم جلبها من مختلف القواعد العسكرية فى تركيا، وصلت إلى قضاء ريحانلى فى ولاية هطاى على الحدود مع محافظة إدلب السورية. Advertisements

كما عزز الجيش التركى، حسب الوكالة، نقاط المراقبة التابعة له فى منطقة إدلب لخفض التصعيد، بعناصر من قوات "الكوماندوز" للمهام الخاصة، وأفادت بأن رتل التعزيزات المرسلة من وحدات مختلفة، وصل إلى قضاء ريحانلي، لتتجه بعد ذلك قوات "الكوماندوز" بواسطة مركبات مدرعة ناقلة للجنود إلى نقاط المراقبة التركية فى إدلب.

ويواصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الأربعاء، تهديداته بشن عدوان على قوات الجيش السورى، فى شمال سوريا، إذا ما أصيب أى جندى تركى، موضحا أنهم سوف يستخدمون القوة الجوية فى شن هجمات على المنطقة، وتمثل تهديدات أردوغان بمثابة انعكاس صريح لرغبته فى انتهاك السيادة السورية، فى إطار دعمه اللامتناهى للميليشيات الإرهابية، ورغبته فى إحيائها، لتكون ذراعا له فى سوريا فى المستقبل.

وقال الديكتاتور التركى إن بلاده ستضرب قوات الحكومة السورية فى أى مكان بشمال سوريا إذا أصيب أى جندى تركى آخر وإنها قد تستخدم القوة الجوية.

وقال أردوغان فى أنقرة إن تركيا عازمة على طرد قوات الحكومة السورية إلى ما وراء مواقع المراقبة التركية فى منطقة إدلب بشمال غرب سوريا بنهاية فبراير. وأضاف "سنقوم بكل ما يلزم على الأرض وفى الجو دون تردد".