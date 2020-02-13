الجيش التركي يرسل تعزيزات جديدة إلى الحدود مع سوريا

شانلي أورفة/ محمد أصلان/ الخليج 365

أرسل الجيش التركي، الخميس، تعزيزات عسكرية إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.



وذكر مراسل الخليج 365، أن قافلة عسكرية انطلقت من مختلف المناطق التركية، ووصلت إلى قضاء "إصلاحية" في ولاية غازي عنتاب.

وأضاف أن القافلة محملة بدبابات ومدافع في طريقها إلى الحدود السورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.



وأشار أنّ القافلة العسكرية أُرسلت بهدف تعزيز الوحدات العسكرية التركية على الحدود السورية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.