وزير خارجية اليونان يبحث الأزمة الليبية مع المسؤولين الجزائريين

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله /الخليج 365

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس وزير الخارجية اليوناني نيكولاس ديندياس الذي يزور البلاد لبحث التعاون والملف الليبي.

وحسب التلفزيون الجزائري الرسمي فإن اللقاء كان بحضور وزير الخارجية صبري بوقادوم دون تقديم تفاصيل حول مضمونه.

وفي وقت سابق اليوم وصل الوزير اليوناني إلى الجزائر في زيارة ليوم واحد حيث أجرى فور وصوله محادثات مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم حول التعاون الثنائي والملف الليبي على الخصوص كما ذكرا في مؤتمر صحفي مشترك.

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وقال بوقادوم انه تناول مع نظيره اليوناني الوضع في منطقة البحر المتوسط وخاصة الأزمة الليبية.

وحسبه فإن الملف الليبي "يثير قلق اليونان بالنظر لأنها دولة جارة أيضا لليبيا شمالا".

من جهته أكد الوزير اليوناني أن الوضع في ليبيا يثير قلق بلاده وأنه لابد من وقف العنف هناك لأن الأزمة تهدد كل منطقة المتوسط، وهذا الأمر محور تعاون مع الجزائر.

يشار إلى أن الجزائر التي عرضت احتضان مؤتمر للحوار بين الفرقاء الليبيين تقوم منذ أسابيع بتحركات دبلوماسية مكثفة حول الأزمة في الجارة الشرقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.