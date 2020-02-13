مقتل امرأة وإصابة آخرين في قصف عشوائي لحفتر جنوبي طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365
أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الخميس، مقتل امرأة وإصابة آخرين في قصف عشوائي لميليشيات حفتر استهدف منطقة الهضبة جنوبي طرابلس.
وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي للأناضول، إن القصف الممنهج الذي تعرضت له منطقة الهضبة من قبل مليشيات حفتر تسبب في مقتل امرأة وإصابة آخرين (دون تحديد العدد).
وأضاف المجعي أن "الإحصائية تعتبر أولية ولا نزال في انتظار الإحصائية الدقيقة للخسائر البشرية".
يأتي ذلك بعد ساعات من تبني مجلس الأمن قرارا يدعم وقف إطلاق النار في البلاد.
وصادق مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.
وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/ كانون ثاني الماضي وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، وقوات اللواء متقاعد، خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وحصل مشروع قرار مجلس الامن، وهو برقم 2510، على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15)، فيما امتنعت روسيا (تمتلك حق النقض) عن التصويت.
وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشن هجمات على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، للسيطرة على العاصمة.
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