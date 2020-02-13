الجبير: قتل خاشقجي كان خطأ غير مبرر

بوخارست/ الخليج 365



قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الخميس، إن قتل الصحفي جمال خاشقجي، في قنصلية الرياض في إسطنبول، "كان خطأ غير مبرر، ولم يكن ينبغي أن يحدث".



وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست "قتل خاشقجي كان خطأ ولم يكن مبررًا.. ولم يكن ينبغي أن يحصل".

وأضاف "أجرينا تحقيقًا، وهذه حالة غير مسبوقة".وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي، الصحفي السعودي والكاتب بصحيفة "واشنطن بوست"، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.

وفي إطار القضية، أصدرت السعودية أحكاما بالإعدام في حق 5 متهمين، وأحكاما بالسجن 24 عاما لثلاثة آخرين، فيما تم إطلاق سراح الأسماء المقربة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي تقرير من 101 صفحة نشرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في يونيو/ حزيران 2019، تم تحميل السعودية المسؤولية عن قتل خاشقجي "عمدا".

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وأشار التقرير الأممي أيضا إلى وجود أدلة موثقة من أجل التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم بن سلمان.

ولفت الجبير في سياق تصريحاته إلى أن "هناك عناصر إيجابية في خطة ترمب للسلام(صفقة القرن) ويمكن أن تكون أساساً للتفاوض".

وحول العلاقة مع الدوحة التي تقاطعها بلاده منذ سنوات، قال الوزير السعودي "لا نريد لقطر أن تعاني وإذا غيروا سلوكهم فإن ذلك سيفضي إلى مصالحة وضرورة تقوية قوات درع الخليج من خلال التعاون مع الحلفاء".

وعلق الجبير على الوضع الليبي بالقول إن بلاده "لا تميل إلى طرف على حساب آخر في الصراع الليبي وأبلغنا حفتر والسراج ضرورة التوصل إلى حل سياسي".



وأعلن أن ​المملكة "وفرت ​مساعدات​ بقيمة 14 مليار ​دولار​ لليمن من خلال مركز الملك سلمان ومؤسسات ​الأمم المتحدة​"، مؤكداً أنه يجب أن تنتهي حرب ​اليمن​ وفق تسوية سياسية.



والتقى الجبير على هامش زيارته لرومانيا عددا من المسؤولين، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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