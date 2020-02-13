تعليق الملاحة بمطار معيتيقة عقب استهدافه من ميليشيات حفتر

وليد عبد الله/ الاناضول



أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي تعليق الرحلات وتوقف حركة الملاحة الجوية بالمطار نتيجة تعرضه للقصف من قبل قوات خليفة حفتر.



وأشارت إدارة المطار في بيان، نشرته على موقع "فيسبوك"، الخميس، أن القصف تسبب في حالة هلع أصابت المسافرين وموظفي الشركات.



وفي السياق ذاته قال مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب في تصريح مقتضب للأناضول، بأن مصدر القذائف الصاروخية هو ميليشيات حفتر.



وفي وقت سابق الخميس، أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، صد هجوم لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على محور المشروع جنوب العاصمة طرابلس، بعد ساعات من تبني مجلس الأمن قرارا يدعم وقف إطلاق النار في البلاد.



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وصادق مجلس الأمن الدولي، الاربعاء، على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.وبمبادرة تركية روسية، بدأ 12 يناير الماضي وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، وقوات اللواء متقاعد، خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وحصل مشروع قرار مجلس الامن، وهو برقم 2510، على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15)، فيما امتنعت روسيا (تمتلك حق النقض) عن التصويت.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشن هجمات على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، للسيطرة على العاصمة.

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