سيناتور أمريكي: يجب على المجتمع الدولي التحرك لإخراج روسيا من سوريا

واشنطن/ صفوان الله ويردي/ الخليج 365

طالبت عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي جين شاهين، الخميس، المجتمع الدولي بالتحرك من أجل إخراج روسيا من سوريا.

وشددت السناتورة الديمقراطية عن ولاية نيوهامشير الأمريكية في تصريح للأناضول، على ضرورة إيقاف العمليات العسكرية الروسية في سوريا.

وأشارت إلى الدعم الروسي في الهجمات التي يشنها النظام السوري ضد المدنيين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت "يجب على المجتمع الدولي أن يدعو روسيا لوقف أعمال قتل المدنيين، والتحرك لإخراجها من سوريا".

وأضافت أن روسيا تستهدف المستشفيات والمدارس وتقتل الأطفال والنساء في إدلب وتمارس أعمال مخيفة في سوريا.

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والأسبوع الماضي، تصاعدت الأصوات المعارضة لهجمات النظام السوري على إدلب والمدعومة من روسيا، حيث أدان كل من جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وإليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي.

وطالبا كل من روسيا وإيران بوقف هجماتهما في سوريا.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما بلغ عدد النازحين قرب الحدود السورية التركية أكثر من مليون و677 ألف نازح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.