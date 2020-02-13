في بريدة.. مشهد مهيب لجموع المواطنين يشيعون جثمان مقيم هندي حافظ للقرآن (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: في مشهد مهيب، شيعت جموع من المواطنين بمدينة بريدة المقرئ الهندي أبو عمار – رحمه الله- الذي وافته المنية إثر حادث مروري. Advertisements وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صوراً مؤثرة لمشاركة المواطنين في تشييع جنازة “أبو عمار” أحد حفظة كتاب الله، مؤكدين أن أهالي بريدة ضربوا أروع الأمثلة في الإنسانية والأخوة وحب أهل الصلاح والقرآن.

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