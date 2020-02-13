نصر الله يروي فرضية خيره فيها ملك الموت بين قبض روحه أو روح سليماني

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روى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، "فرضية" قال فيها إن "ملك الموت" جاء إليه وخيره بين قبض روحه أو روح القائد الراحل لـ"فيلق القدس" الإيراني، اللواء قاسم سليماني.
ونشرت وكالة يونيوز الإيرانية مقتطفات من مقابلة مصورة مع نصر الله، يروي فيها فرضية جاء فيها أنه أتى إليه ملك الموت ويخيِّره بين قبض روحه، أو قبض روح سليماني.
وقوال نصر الله: "كنت لأقول لملك الموت قطعا: خذني واترك قاسم سليماني".
وقد بدا نصر الله شديد التأثر خلال حديثه عن سليماني.
نصرالله يتوعد باستهداف "كل جندي أميركي" في المنطقة
من Sky News Arabia
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نصرالله يتوعد باستهداف "كل جندي أميركي" في المنطقة
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المصدر: يونيوز
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.