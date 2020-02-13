نصر الله يروي فرضية خيره فيها ملك الموت بين قبض روحه أو روح سليماني

دبي - بواسطة محمد فارس © AZIZ TAHER الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر اللهنصر الله يروي فرضية خيره فيها ملك الموت بين قبض روحه أو روح سليماني

روى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، "فرضية" قال فيها إن "ملك الموت" جاء إليه وخيره بين قبض روحه أو روح القائد الراحل لـ"فيلق القدس" الإيراني، اللواء قاسم سليماني.

ونشرت وكالة يونيوز الإيرانية مقتطفات من مقابلة مصورة مع نصر الله، يروي فيها فرضية جاء فيها أنه أتى إليه ملك الموت ويخيِّره بين قبض روحه، أو قبض روح سليماني.

وقوال نصر الله: "كنت لأقول لملك الموت قطعا: خذني واترك قاسم سليماني".

وقد بدا نصر الله شديد التأثر خلال حديثه عن سليماني.

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بعد مقتله.. من هو قاسم سليماني

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المصدر: يونيوز