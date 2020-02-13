دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي واتساب يُعلن تحقيقه رقمًا قياسيًا بخصوص مستخدميه

أعلن القائمون على تطبيق التراسل الفوري واتساب ـ الذي امتلكته شركة فيسبوك في عام 2014 ـ تخطي مستخدميهم للملياري مستخدم حول العالم.

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القائمون على تطبيق واتساب نشروا على مدونة واتساب الرسمية، يوم أمس الأربعاء،:"يسرّنا إعلامكم بأن عدد مستخدمينا تخطى المليارين، ندرك أننا كلما ازدادت درجة اتصالنا ازدادت معها ضرورة حماية البيانات".

وذكروا أيضًا:"كل رسالة خاصة يُبعث بها عبر واتساب تكون مرمّزة حكمًا بتقنية التشفير التام بين الطرفين، التشفير القوي يؤدي دور قفل إلكتروني غير قابل للكسر بما يضمن سلامة المعلومات المرسلة عبر واتساب ويحمي المستخدمين من قراصنة المعلوماتية والمجرمين."

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وأتموا بيانهم بـ:"نعمل منذ بداية انطلاقتنا على المساعدة في توفير القدرة على التواصل الخاص وحماية الاتصالات الشخصية لملياري مستخدم حول العالم".المزيد:

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