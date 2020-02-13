دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تعلن رسمياً عن هواتف Mi 10 وMi 10 Pro بمعالج Snapdragon 865 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة شاومي اليوم عن هواتف Mi 10 وMi 10 Pro التي تنطلق رسمياً بمعالج Snapdragon 865، مع تصميم منحني في حواف الشاشة، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

كشفت شاومي عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Mi 10 اليوم في السوق الصيني، حيث يتميز الهاتفين بشاشة AMOLED منحنية وبحجم 6.67 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، كما تدعم الشاشات معدل تحديث 90Hz، مع إستجابة سريعة في اللمس بسرعة 180Hz، أيضاً تأتي الشاشات بسطوع يدعم الضبط عند 4096 مستوى.

ينطلق هاتفي Mi 10 وMi 10 Pro برقاقة معالج Snapdragon 865، مع ميزة دعم شبكات 5G في نمطي 5G SA/NSA من خلال شريحة مودم Snapdragon X55، كما يضم الهاتفين ألواح تبريد سائل سعة 3000 ملم مربع مع جرافين، وأيضاً جرافيت متعدد الطبقات.

وينطلق هاتفي Mi 10 وMi 10 Pro بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، مع نظام تشغيل Android Pie، وواجهة MIUI 11، كما يتميز الهاتفين بتصميم زجاجي 3D في الجهة الخلفية، مع طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 5، ويدعم الهاتفين تقنية NFC.

وفي تقنية الصوتيات تقدم شاومي هاتفي Mi 10 بمكبرات صوتية ستريو مزدوجة 1cc، كما يأتي الهاتفين بمدخل 3.5مم للسماعات مع صوتيات بأعلى جودة.

كما يأتي المستشعر الرئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، مع OIS وبتقنية دمج 4 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر 1.6μm، كما يدعم الكاميرة خوارزمية RAW الجديدة التي تتيح خفض التشويش مع تفاصيل أكثر دقة في الإضاءة المنخفضة.

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وتضم الكاميرة الخلفية أيضاً مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto لدعم تكبير بصري حتى مرتين، مع تركيز تلقائي PD مزدوج، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto لدعم تكبير hybrid حتى 10 مرات أو تكبير رقمي حتى 50 مرة، ويتميز المستشعر الأخير بدقة 20 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة بدقة 20 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هاتف Mi 10 بطارية بقدرة 4780 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع 30W، بينما يأتي هاتف Mi 10 Pro بقدرة بطارية 4500 mAh، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 50W، ويدعم كلا الهاتفين شحن لاسلكي 30W.

سعر وألوان هواتف Mi 10 و Mi 10 Pro

ينطلق هاتف Mi 10 بألوان الأسود، الذهبي، إلى جانب اللون الأزرق، مع سعر 572 دولار للنموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أو 615 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، وينطلق النموذج الأعلى بسعر 673 دولار مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

بينما ينطلق هاتف Mi 10 Pro بألوان الأبيض والأزرق، على أن يأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 716 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 787 دولار، وينطلق أعلى النماذج للهاتف بسعر 859 دولار لذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تعلن رسمياً عن هواتف Mi 10 وMi 10 Pro بمعالج Snapdragon 865 ظهر على التقنية بلا حدود.