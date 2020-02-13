هل هناك حياة؟.. علماء يستقبلون إشارات متكررة غامضة من مكان في مجرتنا

دبي - بواسطة محمد فارس © الفضاء- أرشيفية الفضاء- أرشيفية

كتب- وكالات:

تجدد أمل علماء الفضاء في العثور على أدلة عن وجود كائنات حية في مجرتنا، إذ سجل علماء فضاء وباحثون، إشارات راديو غامضة متكررة لها نفس النمط من مصدر واحد على بعد نصف مليار سنة ضوئية من الأرض.

وفقا لسي إن إن، قال الباحثون إن تلك الإشارات المتكررة حدثت في الفترة بين 16 سبتمبر 2018 و 30 أكتوبر 2019.

ويطلق على هذه الإشارات اسم "التدفق الراديوي السريع"، وفي العام الماضي رصد مشروع بحثي كندي نحو 8 أنماط من النبضات الراديوية السريعة منها تلك الإشارة التي يبعد مصدرها عن الأرض نحو نصف مليار سنة ضوئية.

ويعتقد العلماء أن مراقبة تلك التدفقات يمكن أن تساعدهم على تحديد ما إذا كان هذا النوع من التكرار الدوري هو أمر استثنائي أم روتيني، كما يرون أنها ربما تعود إلى حركة نجم أو كائن ما في مجرة درب التبانة التي تضم مجموعتنا الشمسية.