شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأولى عالميًا فى مؤشرات خدمات الكهرباء والصرف الصحى عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت دولة الإمارات إنجازات فى مؤشرات التنافسية العالمية خلال العام 2019 لا سيما فى قطاعى الكهرباء والصرف الصحى حيث أحرزت المركز الأول عالميا فى 5 مؤشرات ضمن تقرير الازدهار 2019 الصادر عن معهد ليجاتم بالمملكة المتحدة وتقرير تنافسية المواهب العالمية 2019 الصادر عن معهد "انسياد" فى فرنسا.

ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" حصلت الإمارات على المركز الأول فى مؤشرات "الوصول إلى الكهرباء" و "سهولة الحصول على توصيل الكهرباء" و "موثوقية نظام إمداد الكهرباء" فيما حققت الإمارات 100% فى مؤشر الوصول إلى خدمات الصرف الصحي.

وأحرزت الإمارات المركز الأول فى مؤشر "جودة الصرف الصحى" وفقا لتقرير تنافسية المواهب العالمية 2019 الصادر عن معهد "انسياد " فى فرنسا".

ويوجد فى الدولة 98 محطة معالجة مياه الصرف الصحى تتوزع فى جميع مدن ومناطق الدولة وبلغت كمية المياه المعالجة 736 مليون متر مكعب تم إعادة استخدام 74% منها فى الزراعة التجميلية والقطاع الصناعي.

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وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعى وزير الطاقة والصناعة، إن :"تحقيق دولة الإمارات ممثلة بوزارة الطاقة والصناعة المركز الأول فى عدد من المؤشرات التنافسية العالمية يعد إنجازاً نوعياً يضاف إلى سجل الدولة والوزارة الحافلين بالإنجازات التى نفتخر ونعتز بها.

وأضاف أن :"إحراز الإمارات المركز الأول يؤكد ريادتنا فى قطاع الطاقة والمياه العالمى ويعكس التزامنا بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث نواصل بجد ومثابرة والتعاون المشترك مع شركائنا لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وأهداف "مئوية الإمارات 2071"، لجعل دولة الإمارات أفضل دولة فى العالم.

من جانبه قال عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء :"سعداء بالإنجازات التى حققتها وزارة الطاقة والصناعة فى مؤشرات التنافسية فى العام 2019 و تبوؤ دولة الإمارات المراكز الأولى عالميا فى العديد من المؤشرات الحيوية مثل مؤشر الوصول إلى الكهرباء فهذا يعد بمثابة ثمار سنوات من الاستثمار الجدى التى التزمت به القيادة الرشيدة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية تجاه بناء وتطوير البنية التحتية لخدمات الكهرباء والمياه المقدمة للأفراد والمؤسسات فى الدولة والمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق رؤية 2071 بأن نصبح أفضل دول العالم فى المجالات كافة.