السودان يوقع اتفاق تسوية مع أسر وضحايا تفجير المدمرة الأمريكية "كول"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة العدل السودانية عن توقيع الحكومة اتفاقِ تسوية مع أسر وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية كول الذي وقع عام 2000.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء السودانية ( سونا) اليوم الخميس إنه "في إطار جهود حكومة السودان الانتقالية لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب، تم التوقيع بتاريخ السابع من شباط/ فبراير الجاري على اتفاقِ تسوية مع أسر وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية كول، والتي لا تزال إجراءات التقاضي فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأمريكية".

ووفق الوكالة ، "ترغب حكومة السودان أن تشير إلى أنه تم التأكيد صراحةً في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي أفعالِ إرهابٍ أخرى، وأنها دخلت في هذه التسوية انطلاقاً من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام المباد، وفقط بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بُغية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم".