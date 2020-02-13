علماء صينيون:‬ نتائج التجارب على عقار لعلاج فيروس كورونا تظهر بعد أسابيع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الرئيسة المشاركة لاجتماع في منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن علماء صينيين يختبرون عقارين مضادين للفيروسات، على فيروس كورونا الجديد وإن النتائج الأولية للتجارب السريرية تظهر بعد أسابيع.

وشاركت الطبيبة ماري بول كيني، عالمة فيروسات سابقة في منظمة الصحة العالمية، في رئاسة منتدى بحثي مغلق استمر يومين في جنيف وضم أكثر من 300 عالم وباحث، بعضهم شارك عن بعد من الصين وتايوان. وقالت كيني في مؤتمر صحفي «الزملاء الصينيون حريصون للغاية على المشاركة في البروتوكولات التي يجري تعريفها كي تجرى جميع التجارب السريرية وفقاً للمعايير ذاتها ويتطلعون إلى النتيجة». وأضافت أنه جرى إعطاء عدد من المرضى تركيبة من العقارين ريتونافير ولوبينافير المضادين للفيروسات لكنها لم تحدد العدد بالضبط. وقالت «سيكون ممتازاً إذا نجح ذلك لأن هذا العقار متوافر بالفعل كصيغة شاملة لعلاج الإيدز». لكنها أكدت أيضاً، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان العلاج سيكون فعالاً في مواجهة الفيروس الجديد، وقالت «لا نعرف النتائج سيتعين علينا الانتظار لأيام قليلة أو لأسابيع قليلة لتكون لدينا نتيجة».