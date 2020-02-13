مجلس الشيوخ يناقش قراراً يقيد صلاحيات ترامب بشن حرب على إيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، مناقشة مشروع قرار يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشن حرب على إيران، حيث من المرجح إقراره بعد موافقة 8 أعضاء جمهوريين على التصويت إلى جانب الديمقراطيين.

ويتوقع أن يتم التصويت على القرار المتعلق بصلاحيات قوى الحرب الخميس، وسط مخاوف من إمكانية دخول ترامب في مواجهة عسكرية مفتوحة مع إيران دون استشارة الكونجرس. ويعتمد ترامب على الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ لمنع تشريعات لا يوافق عليها، لهذا فإن إقرار تقييد صلاحياته الحربية من شأنه وضعه في موقف محرج.

وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي، يمكنه استخدام الفيتو ضد القرار في حال إقراره، إلا أنه وجه تحذيراً إلى مجلس الشيوخ الأربعاء بوجوب التصويت ضده، وعدم الحد من خياراته المتعلقة بسياسته. وكتب ترامب على موقع تويتر «من المهم جداً لأمن بلدنا أن لا يصوت مجلس الشيوخ لصالح قرار قوى الحرب المتعلق بإيران». وأضاف «نقوم بعمل جيد جداً مع إيران، وهذا ليس الوقت المناسب لإظهار الضعف، إذا كانت يدايا مغلولتان فإن هذا سيعطي إيران فرصة على حسابنا، وسيبعث بإشارة سيئة. الديمقراطيون يقومون بذلك فقط في محاولة لإحراج الحزب الجمهوري».

وفي كانون الثاني/يناير، أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون نسخته الخاصة من هذا القانون، وذلك بعد إعطاء ترامب الأمر باغتيال قاسم سليماني، وما تبع ذلك من هجمات صاروخية انتقامية إيرانية على قواعد أمريكية في العراق، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب مدمرة. وقال عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي، تيم كاين إن مشروع القرار يهدف إلى منع شن حرب من جانب واحد. وأضاف «على الكونجرس أن يعيد تأكيد دورنا الدستوري في قضايا الحرب والسلام».