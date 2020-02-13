شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل الأمريكي يوافق على الإدلاء بشهادة أمام الكونجرس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق وزير العدل الأمريكي، بيل بار، على الإدلاء بشهادته في الكونجرس وسط مزاعم عن ارتكاب وزارته تجاوزات بهدف توفير الدعم السياسي للرئيس دونالد ترامب، بحسب ما أفادت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأربعاء.

وسيدلي بار بشهادته أمام اللجنة القضائية في 31 آذار/مارس، بعد رفض استمر على مدى عام كامل، وقد أرسلت اللجنة رسالة بهذا الخصوص إلى وزارة العدل لتأكيد ما تم التوافق عليه. وعكست الرسالة التي وقعها رئيس اللجنة جيري نادلر، وعدة أعضاء ديمقراطيين وجود مخاوف عميقة تحيط بسلوك بار في قضايا قانونية متعلقة بالرئيس.

وتوجهت الرسالة إلى بار بالقول «منذ أن تولى الرئيس ترامب منصبه، حذرناك مراراً من أن إساءة استخدام نظام العدالة الجنائية لأغراض سياسية يشكل خطراُ على ديمقراطيتنا». واستشهدت الرسالة بتصرفات تضمنت قرار بار نقض طلب مدعين عامين في وزارته لعقوبة قاسية بحق المستشار السياسي الجمهوري روجر ستون، الذي أدين بالكذب على الكونجرس والتلاعب بالشهود، وسعي بار لخفض العقوبة في ظل مزاعم عن تعرضه لضغوط من قبل ترامب. وأدى هذا التدخل إلى تنحي أربعة مدعين عامين في الوزارة الثلاثاء عن هذه القضية في اعتراض واضح على التدخلات السياسية.

وأشارت الرسالة أيضاً إلى ما كشفه بار عن فتحه لقناة خاصة داخل الوزارة لجمع معلومات حول تحقيقات متعلقة بأوكرانيا، وهي الدولة التي كانت في قلب قضية محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ. وشككت اللجنة أيضاً في إقالة المدعية العامة الفدرالية في واشنطن جيسي لو مؤخراً، بعد إشرافها على مقاضاة ستون، بالإضافة اإلى رئيس حملة ترامب الانتخابية لعام 2016 بول مانافورت ومستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين.

ولم يتحدث بار علناً حول أي من هذه القضايا التي أغرقت وزارته في حالة من الاضطراب. ونفى ترامب الأربعاء أن تكون تغريداته الداعمة لبار والتي تهاجم طلب عقوبة مشددة بالسجن لستون من 87 إلى 108 شهور بمثابة تدخل سياسي. وقال ترامب إنهم عاملوا روجر ستون مستشاره السياسي منذ زمن طويل «بطريقة سيئة جداً».