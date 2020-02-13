شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يقلل من أهمية انسحاب الفلبين من معاهدة عسكرية مشتركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية انسحاب الفلبين، من معاهدة عسكرية رئيسية مع الولايات المتحدة، معتبراً أن القرار سيوفر على الأمريكيين الأموال. وتعد اتفاقية «القوات الزائرة» المبرمة 1998، الإطار القانوني لتواجد القوات الأمريكية على الأراضي الفلبينية، وتعتبر محورية لمئات التدريبات العسكرية السنوية المشتركة، التي تعد مكوناً رئيسياً لعلاقات البلدين العسكرية. كانت مانيلا أعلنت الثلاثاء قرارها وبدء العد العكسي لطي صفحة الاتفاقية بعد ستة أشهر، في خطوة وصفتها السفارة الأمريكية هناك «بالخطوة الخطيرة».

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض «إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك فلا بأس، سنوفر الكثير من الأموال». مؤكداً على «علاقته الجيدة جداً» مع رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي.

ويهدد دوتيرتي المعروف بخطابه الجريء منذ انتخابه في 2016 بإلغاء الحلف العسكري الفلبيني الأمريكي، ساعياً في المقابل لتعزيز العلاقات مع روسيا أو الصين. كما أشار مجدداً إلى رغبته في التخلي عن اتفاقية القوات الزائرة في كانون الثاني/يناير، بعد أن ألغت الولايات المتحدة تأشيرة دخول لعضو في مجلس الشيوخ الفلبيني، وقائد الشرطة السابق رونالد ديلا روزا.

وتثير الاتفاقية انقسامات داخل الفلبين. فالمنتقدون اليساريون والقوميون يقولون إنها تضمن معاملة خاصة لعسكريين أمريكيين متهمين بجرائم.

غير أن المدافعين عنها يقولون إن هذه الخطوة يمكن أن تضعف قدرة الفلبين على الدفاع عن نفسها، وتقوض محاولات واشنطن لمواجهة تصاعد نفوذ الصين، وخصوصاً في بحر الصين الجنوبي.