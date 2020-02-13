شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تمدد الحظر على دخول القادمين من الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الخميس، إن بلاده ستمدد حظر دخول الأجانب القادمين من بر الصين الرئيسي أسبوعاً آخر فيما تسعى إلى الحد من تعرض مواطنيها لوباء فيروس كورونا. وأضاف موريسون في مؤتمر صحفي في العاصمة كانبيرا أن الحظر سيخضع للمراجعة أسبوعياً. وجاء الحظر بعد قيود على السفر فُرضت في الأول من فبراير/ شباط.

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