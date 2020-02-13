«إم.إس ويستردام» ترسو في كمبوديا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت السفينة السياحية (إم.إس ويستردام)، إلى كمبوديا، الخميس، بعد أن رفضت خمس دول رسوها خوفاً من احتمال إصابة أحد على متنها بفيروس كورونا، مما جعلها تمضي أسبوعين في عرض البحر لا تجد لها مرسى.

ومن منطقة أحواض السفن بمدينة سيهانوكفيل الكمبودية، أمكن رؤية السفينة، التي تقل 1455 راكباً، وطاقماً من 802 فرد عند نقطة رسو في ساعة مبكرة من الصباح. واستعد البعض في منطقة أحواض السفن لاستقبال ركاب السفينة بباقات الزهور، كما انتظر مسؤولون من سفارات ومن سلطات الصحة الكمبودية إلى جانب صحفيين.

وقالت السائحة الأمريكية، أنجيلا جونز من على متن السفينة «كنا في لحظات كثيرة نظن أننا على وشك العودة لأرض الوطن، لكن الرفض كان في انتظارنا». وأضافت «هذا الصباح، كان مجرد رؤية البر لحظة لالتقاط الأنفاس، لم نصدق أنه يمكننا أخيراً النزول إلى اليابسة».

وقالت شركة «هولاند أمريكا لاين»، المشغلة للسفينة، والتابعة لشركة كارنيفال كورب، ومقرها ميامي إن الركاب كانوا يخضعون لفحوص طبية بانتظام خلال الرحلة. وعلى الرغم من أن أحداً على السفينة لم يشعر بأعراض مرضية، رفضت جوام واليابان والفلبين وتايوان وتايلاند استقبالها خوفاً من أن يكون أحد عليها حاملاً لفيروس كورونا. وفي كلمة عبر الفيديو بُثت على السفينة، توجه أورلاندو أشفورد رئيس شركة هولاند أمريكا لاين بالشكر للركاب لما أبدوه من تفهم في «ظروف غير معتادة على الإطلاق وبها الكثير من التحديات». وأضاف «أنا على يقين أن لديكم حكايات طيبة ستروونها عندما تصلون للديار». وقال فينسنت سميت، قائد السفينة، في رسالة للركاب إنها سترسو خارج سيهانوكفيل أولاً حتى تتمكن السلطات من إجراء الفحوص الطبية اللازمة. وأضاف أنه سيكون بمقدور غالبية الركاب مغادرة السفينة، واستخدام الطيران العارض من العاصمة الكمبودية للعودة للديار اعتباراً من الجمعة.

ولقيت كمبوديا إشادة من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الذي قال «هذا مثال للتضامن الدولي الذي ندعو إليه دوماً. تفشي الأمراض يكشف أحسن ما في الناس وأسوأ ما فيهم».