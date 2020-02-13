الولايات المتحدة تعيد تنظيم قواتها في إفريقيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن خطة أولية لتنظيم وجودها العسكري في إفريقيا، ما أثار القلق من خفض واشنطن لقواتها التي تقاتل الإرهابيين في القارة السمراء. وقال مسؤولون في البنتاغون إن التعديل الأول سيشهد استبدال جزء من فرقة مشاة تضم نحو 800 جندي بعدد مماثل من المتدربين والمستشارين العسكريين لدعم القوات المحلية في «الدول الإفريقية».

وأكد قائد القوات الأمريكية في إفريقيا، الجنرال روجر كلوتييه للصحفيين «الرسالة التي أنقلها إلى شركائي الأفارقة هي أننا لن نغادر». مضيفاً «نحن ما زلنا على التزامنا». وتعد هذه الخطوة الأولى للمراجعة الشاملة التي يقوم بها البنتاغون لانتشار القوات الأمريكية حول العالم، في محاولة للمواءمة بين وجودها، وأولويات الدفاع الأمريكية التي تصنّف الصين وروسيا كتهديدين رئيسيين. وهذا قد يعني خفض انتشار القوات الأمريكية المخصصة لمواجهة التهديد الذي يشكله المتطرفون حول العالم، بما في ذلك في إفريقيا.

لكن البنتاغون أكد على عدم ترك فراغات في مناطق معينة، كما هي الحال في إفريقيا، يمكن أن يستغلها الصينيون أو الروس لإيجاد موطئ قدم ذي قيمة استراتيجية. وتنشر الولايات المتحدة نحو 6000 جندي في إفريقيا، بينهم 800 في غرب إفريقيا و500 من القوات الخاصة في الصومال، إضافة إلى عدد غير محدد في قاعدة جوية في النيجر. وتعتمد في عملياتها الميدانية في غرب إفريقيا على القوات الفرنسية بشكل خاص، والقوات الإفريقية المختلفة، لكن الاستراتيجية الأمريكية تحولت في الغالب إلى «احتواء» الجماعات المتطرفة بدلاً من تدميرها.

كان أحدث تقارير البنتاغون حول عمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية في إفريقيا، قد أشار إلى أن «التهديد الإرهابي في إفريقيا لا يزال مستمراً، وآخذاً في النمو بالعديد من الأماكن».