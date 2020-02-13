شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخزانة الأمريكي: الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا لن تستمر إلى ما بعد 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الأربعاء، إن الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، لن تستمر إلى ما بعد عام 2020 . وأبلغ منوتشين اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، أن فيروس "كوفيد19"، لن يؤثر في التوقعات الطويلة الأجل لإدارة ترامب لنمو الاقتصاد الأمريكي. وقال "لا أتوقع أن فيروس كورونا سيكون له تأثير يستمر إلى ما بعد هذا العام". وأضاف أن هناك حاجة إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع إضافية من البيانات لتقدير مجمل تأثير فيروس كورونا في الصين.

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