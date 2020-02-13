مندوب الصين بالأمم المتحدة يؤكد اتباع بلاده الشفافية في مواجهة فيروس كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، الأربعاء أن بلاده تعاملت مع انتشار فيروس كورونا المستجد بطريقة شفافة و«مسؤولة للغاية»، بعد انتقادات طالت بكين لعدم تحرك سلطاتها المحلية بالسرعة الكافية لمواجهة الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 1350 شخصاً، وإصابة عشرات الآلاف منذ ظهوره في مقاطعة هوبي بوسط الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي. بينما سجلت خارج الصين، أكثر من 500 إصابة وحالتا وفاة في نحو 30 دولة.

وقال تشانغ، أمام لجنة الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية «تبنينا دائماً سلوكاً منفتحاً وشفافاً ومسؤولاً للغاية في مواجهة الوباء». وأضاف «لقد أبلغنا منظمة الصحة العالمية والبلدان المعنية ومناطق هونغ كونغ وماكاو وتايوان بكل المعلومات عن الوباء بمجرد توفرها، وتشاركنا معهم التسلسلات الجينية للفيروس، وتواصلنا بفعالية مع البلدان الأخرى». وأضاف«اعتمدنا إجراءات وقاية وسيطرة صارمة، وكبحنا بشكل فعال انتشار الوباء، ليس فقط من أجل الصين، بل من أجل العالم أيضاً».

وكانت الصين قد تعرضت لإدانات دولية لتسترها على انتشار مرض سارس بين عامي 2002 و2003، في حين أشادت منظمة الصحة العالمية الآن بالإجراءات التي اتخذتها الصين لمواجهة «كوفيد-19».