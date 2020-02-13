جورجييفا تتوقع تأثيراً «طفيفاً» لفيروس كورونا في الاقتصاد العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إنه من المبكر معرفة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد في الصين، لكنها توقعت أن يكون تأثيره في النمو العالمي «طفيفاً». وتوقع صندوق النقد الدولي، تراجعاً كبيراً جداً في النشاط الاقتصادي في الصين يليه انتعاش سريع جداً أيضاً. وقالت جورجييفا لمحطة «سي إن بي سي» إن هذا يعني أن «تأثير ذلك على بقية مناطق العالم سيكون طفيفاً» على الأرجح.

لكنها حذرت من أنه «لا يزال من المبكر جداً القيام بتوقعات» خصوصاً أن الاقتصاد العالمي «أقل متانة» مما كان عليه عندما واجهت الصين فيروس سارس (المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة) في 2003. وأكدت على أن الصين كانت يومها في وضع مختلف والعالم كذلك. ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن يبلغ النمو الصيني خلال السنة الراهنة 6 % مقارنة بنسبة 10 % في 2003.

ويتردد المسؤولون الأمريكيون كذلك في توفير توقعات لكنهم يرجحون أن يكون تأثير انتشار الفيروس في الاقتصاد الأمريكي قصير الأمد.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، لأعضاء في الكونغرس الأمريكي «مما لا شك فيه أن للفيروس تأثيراً كبيراً في الصين. لكنني لا أتوقع أن يكون له تأثير يتجاوز السنة الحالية على الاقتصاد الأمريكي».