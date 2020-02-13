ياباني «عميد البشرية» عن 112 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح الياياني شيتيستو واتانابه ـ 112 عاماً ـ عميد البشرية «الذكور» بحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، التي سلمته لقبه رسمياً الأربعاء في دار رعاية للمسنين يقيم فيها في مسقط رأسه في نيغاتا شمال غربي اليابان حيث ولد هناك في الخامس من آذار/مارس 1907. توج واتانابه بعد رحيل صاحب اللقب السابق الياباني ماسازو نوناكا الشهر الماضي عن 112 عاماً و266 يوماً.

وأكد واتانابه الذي رزق خمسة أولاد، أن سر عمره المديد هو «عدم الغضب والمحافظة على ابتسامة دائمة». وأشار إلى أنه لا يمكنه مقاومة تناول السكاكر والحلويات إلا أن ذلك لم يؤثر في صحته على ما يبدو.

وتعتبر اليايانية كانيه تاناكا عميدة البشرية بين الجنسين، بعد احتفالها الشهر الماضي ببلوغها 117 عاماً.

ويسجل في اليابان متوسط عمر يعد من الأعلى في العالم، وتضم البلاد أكثر من 70 ألف معمر تجاوزوا سن المئة، فيما يصل عدد السكان الإجمالي إلى نحو 126 مليون نسمة. وتشهد البلاد تراجعاً كبيراً في نموها السكاني.

أما العمر القياسي المطلق في صفوف الرجال فهو 116 عاماً وكان مسجلاً باسم الياباني جيرويمون كيمورا الذي توفي عام 2013 بعيد احتفاله ببلوغه 116 عاماً. وتشير موسوعة «جينيس»، إلى أن الرقم القياسي لأطول عمر يمكن إثباته رسمياً مسجل باسم الفرنسية جان كالمان التي توفيت عام 1997 عن 122 عاماً و164 يوماً.