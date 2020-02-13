فيتنام تفرض حجراً صحياً على 10 آلاف شخص بسبب فيروس كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرضت فيتنام، الخميس، حجراً صحياً على قرى يسكنها 10 آلاف شخص، وتقع على مقربة من العاصمة هانوي، بعد تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتعتبر إجراءات العزل التي فرضت على منطقة سون لوي الزراعية الواقعة على بعد 40 كلم عن هانوي، الأولى من نوعها خارج الصين منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وجاء في بيان لوزارة الصحة «اعتباراً من 13 شباط/فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بعزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي». وأشار البيان إلى أن الفترة الزمنية للحجر الصحي ستكون 20 يوماً. وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق عن خمس إصابات بالفيروس وأكدت الخميس إصابة سادسة. كما أقامت نقاط تفتيش حول المنطقة المعزولة، وقام مسؤولو الصحة الذين يرتدون سترات واقية برش المواد المطهرة على السيارات التي تمر أمام نقاط التفتيش. كما طلبت السلطات من الأهالي تجنب التجمعات الكبيرة.