الصين تخفض رتبة مدير المكتب المسؤول عن شؤون هونغ كونغ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفضت الصين رتبة رئيس مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو، وفق ما أعلن مجلس الدولة الخميس، في أعقاب أشهر من الاحتجاجات المطالبة بمزيد من الديمقراطية في المدينة التي تتمتع بحكم ذاتي. وأعيد تعيين تشانغ شياومينغ في منصب نائب رئيس المكتب الذي سيتولاه المسؤول الصيني الكبير شيا باولونغ. ويأتي هذا التعديل بعد أشهر من الاضطرابات السياسية في هونغ كونغ، اعتبرت تحدياً كبيراً لبكين منذ إعادة الجزيرة إلى الحكم الصيني في 1997. ويعد مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في الصين، أكبر هيئة سياسية مكلفة بشؤون هونغ كونغ. ويتولى المدير الجديد شيا باولونغ، منصب الأمين العام لأعلى هيئة استشارية في البلاد.

وفي الأيام القليلة الماضية واجه قادة هونغ كونغ، مزيداً من الانتقادات على خلفية نقص الموارد والأقنعة الطبية، والذي برز خلال إجراءات التصدي لفيروس«كوفيد 19».