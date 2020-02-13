احتواء حرائق نيو ساوث ويلز الأسترالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت فرق الإطفاء الأسترالية، الخميس، إنه تم احتواء الحرائق المندلعة في نيو ساوث ويلز أكثر الولايات الأسترالية المتضررة، ما يشكل نهاية أزمة متواصلة منذ أشهر عدة تسببت بمقتل 33 شخصاً في أرجاء البلاد.

وقال ناطق باسم فرق الإطفاء الريفية «تم احتواء الحرائق في نيو ساوث ويلز، بعدما ساعدت أمطار جديدة في مكافحة النيران المندلعة على ساحل أستراليا الشرقي منذ أيلول/سبتمبر، والتي أتت على أكثر من عشرة ملايين هكتار في شرق البلاد وجنوبها، وتسببت بمقتل 33 شخصاً، ودمرت أكثر من 2500 منزل».

وقال روب رودجرز، نائب المسؤول عن فرق الإطفاء الريفية، في نيو ساوث ويلز في مقطع مصور بثه عبر «تويتر»، «بعد موسم حرائق كارثي للإطفائيين والسكان الذين عانوا كثيراً خلاله، تم احتواء كل الحرائق في نيو ساوث ويلز. لم يتم إخماد كل الحرائق، فثمة نيران لا تزال مشتعلة في أقصى جنوب الولاية إلا أنه تم احتواء كل الحرائق وسنتمكن الآن من التركيز على مساعدة الناس على إعادة الإعمار». أما في محيط العاصمة كانبيرا لا يزال الإطفائيون يسعون إلى احتواء حريق إلا أنه لم يعد يشكل تهديداً.