إقالة أرفع مسؤول سياسي في «هوبي» مركز انتشار فيروس كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين إقالة رئيس لجنة الحزب الشيوعي في مقاطعة هوبي، مركز انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى وفاة 1355 شخصاً، بحسب ما نقلت وكالة شينخوا الرسمية عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وقالت الوكالة، إن رئيس بلدية شانغهاي يينغ يونغ، سيحل مكان جيانغ تشاو ليانغ على رأس اللجنة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتأتي إقالة جيانغ بعد إعلان الصين الثلاثاء إقالة اثنين من كبار المسؤولين عن الصحة في مقاطعة هوبي في وسط البلاد، وسط انتقادات متنامية على خلفية تعامل المسؤولين الصينيين مع انتشار الفيروس. وكانت المقاطعة أبلغت عن ارتفاع كبير في الإصابات بالفيروس الخميس، بحيث وصلت إلى نحو 60 ألف إصابة، بعد تعديل طرق تشخيص الإصابة ووسائل الإحصاء.

وازداد الضغط على المسؤولين المحليين الصينيين، بعدما كشفت الأحداث عن عدم تمتعهم بالكفاءة المطلوبة، خاصة بعد وفاة الطبيب الذي كان من أوائل المحذرين من وجود الفيروس، وتعرضه لاستدعاء من قبل الشرطة لإسكاته.

وتعرضت السلطات المحلية في هوبي وووهان لانتقادات نادرة من نوعها وغير خاضعة للرقابة على شبكة الإنترنت لتقليلها في البداية من حجم انتشار الفيروس. كما واجهت سلطات مدينة ووهان انتقادات في كانون الثاني/يناير، بسبب مضيها قدماً بإقامة مهرجان سنوي تحضره 40 ألف عائلة قبل أيام من إغلاق المدينة.