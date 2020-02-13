"خليفة الطبية" في ابوظبي تحصل على تقدير دولي من الكلية الأمريكية للجراحين (NSQIP ACS)

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:"الخليج"

أحرزت مدينة الشيخ خليفة الطبية تقديراً من البرنامج الوطني للارتقاء بجودة الجراحة التابع للكلية الأمريكية للجراحين (NSQIP ACS) لتحقيقها نتائجاً باهرةً في مجال الرعاية الجراحية للمرضى، حيث كانت المدينة ضمن 88 مؤسسة طبية حازت على تقدير رفيع من أصل 592 مؤسسة مشاركة في البرنامج. كما كانت المستشفى الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتوجب على المستشفيات المشاركة في هذا البرنامج، رصد نتائج إجراءاتها الجراحية للمرضى المقيمين، ومراجعي العيادات الخارجية، وجمع المعلومات وتقييم سلامة المرضى واستخدام المعلومات للارتقاء بجودة الرعاية الجراحية.

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ويمنح البرنامج الوطني للارتقاء بجودة الجراحية (NSQIP ACS) تقديراً لمجموعة مختارة من المستشفيات التي تحصل على نتائج متميزة إما في فئة "كافة الحالات" أو فئة "الحالات الحرجة"، بناءً على التقرير نصف السنوي الذي صدر عام 2019 ، والذي اعتمد على البيانات المقدمة من المستشفيات عام 2018 ، لتحديد نتائج كافة المستشفيات. وقد حصلت مدينة الشيخ خليفة الطبية على تكريم في كلتا الفئتين ".



وقالت الدكتورة مريم بطي المزروعي، المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية، إننا نشعر بالفخر لإحرازنا هذا التقدير الدولي، فهو تتويج لالتزام كافة موظفينا بالرعاية الآمنة عالية الجودة لكل مرضانا كل يوم."

وبدورها قالت الدكتورة نوال الكعبي، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، "يظهر هذا الإنجاز مدى الخبرة والمهارة والإتقان الذي يتمتع به كل فرد في فريق مدينة الشيخ خليفة الطبية، إنني فخورة على وجه الخصوص بمقدمي الرعاية الصحية الذين يقدمون أعلى درجات جودة الرعاية الصحية لأكثر الحالات الجراحية تعقيداً في أبوظبي والدولة. إن هذا التكريم يعكس تضافر الجهود لمقدمي الرعاية الصحية من كافة التخصصات الممختلفة."

جدير بالذكر أن البرنامج الوطني للارتقاء بجودة الجراحة التابع للكلية الأمريكية للجراحين، يعتبر البرنامج الوطني الوحيد في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يدعم برنامج الارتقاء بالجودة الذي يقيس ويحسن الرعاية الجراحية، كما يقيس هذا البرنامج النتائج الجراحية الفعلية بعد 30 يوم من الجراحة مع مراعاة الفروق الفردية وشدة الحالة، كما يهدف إلى خفض معدل المرض أو العدوى جراء العمليات الجراحية والوفيات بسببها، إضافة إلى ذلك توفير قاعدة متينة للجراحين لتطبيق ما يعرف بـ "أفضل دليل علمي" في مجال الجراحة. ومن ناحية إخرى فإن خفض نسبة المرض أو المضاعفات أو الوفيات جراء الجراحات يساهم بشكل كبير في تخفيض تكاليف الرعاية الصحية.