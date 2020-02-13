«إم جي إيه إنترتينمنت» تشارك في نهائيات «جيرل جيمر» بدبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «إم جي إيه إنترتينمنت»، أكبر شركة عالمية خاصة في مجال تصنيع ألعاب الأطفال، مشاركتها في النهائيات العالمية لمهرجان «جيرل جيمر» للألعاب الافتراضية الرقمية التي تستضيفها دبي خلال الفترة بين 19 و22 فبراير الجاري في «ميدان جراند ستاند».وتتعاون شركة الألعاب الافتراضية «جالاكسي ريسر» الجهة المنظمة للمهرجان مع «إم جي إيه إنترتينمنت»، لتقديم سلسلة من الفعاليات المفعمة بالحيوية والمرح خلال المهرجان، وفي مقدمتها فعاليتان مرتبطتان باثنتين من أهم ألعاب الأطفال الشهيرة للشركة، وهما «إل أو إل سوربرايز» بالاشتراك مع «بي بي كوسبلاي» و«ليتل تايكس»، وتقدم أيضاً «ليتل بيبي بام» الأحدث بين ألعاب الشركة العملاقة التي ستطلق خلال المهرجان كذلك سلسلة الألعاب الجديدة «نا! نا! نا! سوربرايز» لأول مرة في المنطقة.تتمتع ألعاب «إل أو إل سوربرايز» بشعبية كبيرة بين أطفال العالم منذ ديسمبر 2016 وتحولت إلى ظاهرة عالمية جعلت منها أفضل ألعاب الأطفال مبيعاً في العالم، وقادت حملة متميزة شارك فيها عشاق جمع المقتنيات النادرة. ويحظى محبّو ألعاب «إل أو إل سوربرايز» في الشرق الأوسط بفرصة المشاركة في الفعالية الحصرية التي تنظمها الشركة، وتقدم من خلالها عروض أزياء، وحفل إطلاق «بي بي كوسبلاي»، وفعاليات ترفيهية حية، ومتجراً مؤقتاً، والكثير من الفعاليات الأخرى التي يستضيفها المهرجان.كما تنظم «إم جي إيه إنترتينمنت» فعالية «ليتل تايكس بلاي داي» خلال النهائيات العالمية للمهرجان، وتعد «ليتل تايكس» من الأسماء الشهيرة في عالم الألعاب ويستمتع بها الأطفال من كافة الأعمار. وتأتي الفعالية ثمرة لأحدث تعاون بين «ليتل تايكس» و«ليتل بيبي بام»، أكبر قناة في العالم متخصصة في بث أغاني الأطفال، والتي حصدت أكثر من 22 مليار مشاهدة على «يوتيوب»، وجمعت 24 مليون اشتراك من مختلف أنحاء العالم.

فعاليات حية

قال إيزاك لاريان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إم جي إيه إنترتينمنت»: لطالما كانت دبي في طليعة الابتكار والسباقة عالمياً. ودائماً ما نسعى لإيجاد سبل جديدة للتفاعل مع عشاق ألعاب الشركة. هذا أول ظهور لنا في فعالية تقام في الشرق الأوسط، ونحن متشوقون للمشاركة في النهائيات العالمية للمهرجان. وسيكون الجمهور على موعد مع فعاليات حية وحفلات إطلاق منتجات تفاعلية وأنشطة ترفيهية، بحضور أشهر علاماتنا التجارية في مجال ألعاب الأطفال.

يأتي دعم المكتب الإعلامي لحكومة دبي من خلال فريق دبي «10X Media» التابع له، للنهائيات العالمية للمهرجان في إطار استراتيجية المكتب الساعية للارتقاء بقطاع الرياضات الافتراضية في المنطقة وتعزيز موقع دبي كمركز عالمي لها.

وقال عبدالله المنصوري، رئيس فريق «10X Media»: في إطار جهودنا لتحويل دبي إلى منصة عالمية للرياضات والألعاب الافتراضية، نسعى إلى بناء منظومة متكاملة تضم العديد من الشركاء الاستراتيجيين. ولا شك في أن مشاركة إحدى كبريات شركات تصنيع ألعاب الأطفال في العالم في النهائيات العالمية للمهرجان تعزز جهودنا في هذا المجال، في الوقت الذي يواصل فيه فريق دبي «10X Media» العمل على استشراف مزيد من فرص ريادة هذا القطاع عن طريق استقطاب أهم الأطراف المؤثرة في مجال الرياضات والألعاب الافتراضية والإلكترونية إلى دبي، إضافة إلى بناء العلاقات وتبادل الخبرات وإقامة الشراكات العالمية الضرورية لتسريع نمو القطاع.

وقال بول روي، الرئيس التنفيذي لشركة «جالاكسي ريسر» للألعاب الافتراضية: مع تزايد مستويات الحماس ترقباً لانطلاق النهائيات العالمية للمهرجان، تستمر قائمتنا الغنية بالفعاليات والمشاركات بالتوسع، ويسرنا أن تنضم إلينا شركة «إم جي إيه إنترتينمنت» لتضيف لمسة من المتعة والحماسة إلى هذه الفعالية.