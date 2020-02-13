شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمات الإنسانية» تشارك في «سايت مي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بجناحها الخاص في فعاليات الدورة الرابعة من معرض تقنيات الإعاقة البصرية «سايت مي» الشرق الأوسط المقامة في «إكسبو» الشارقة، بهدف التعريف بما تقدمه من خدمات وتقنيات مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بشكل خاص.

تأتي أهمية المشاركة في المعرض للتعرف الى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، وتعريف مختلف المؤسسات والشركات بتجربة المدينة وما تقدمه من خدمات متنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، انطلاقاً من ريادتها في هذا المجال.

يعرض جناح المدينة هذا العام نظام التوجه الصوتي داخل المباني وهو تطبيق للهاتف المحمول يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على معرفة تفاصيل المكان وهو مرتبط بأجهزة استشعار توزع داخل الأماكن التي يتم تحديدها مسبقاً كالحمام أو غرفة النوم، وما إن يصل الكفيف إلى هذه الأماكن المحددة حتى يقوم التطبيق بتوجيه رسالة صوتية إليه تصف المكان بحذافيره وتوجه الشخص الكفيف باتجاه الحركة، كما يتم التعريف بتطبيق «بصيرة» الذي يعرض المحتوى المقروء للأشخاص المكفوفين بطريقة مسموعة.

وضمن جناح الخدمات الإنسانية يتم التعريف بأهم الخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية كخدمات التقييم والتدريب والدمج والمتابعة مع الطلبة المدمجين في المدارس.

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