دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الفيس بوك تعلن عن وصول مستخدمي الواتس اب إلى 2 مليار مستخدم ظهر على التقنية بلا حدود.

حقق تطبيق الواتس رقم قياسي جديد في عدد مستخدميه الذي إرتفع الآن ليصل إلى 2 مليار مستخدم وفقاً لإعلان رسمي من WhatsApp اليوم.

إستحوذت شركة الفيس بوك على تطبيق الواتس اب خلال عام 2014 في صفقة بقيمة 21.8 مليار دولار، ولقد ضم التطبيق خلال هذا الوقت عدد 500 مليون مستخدم، واليوم تكشف الفيس بوك عن رقم قياسي جديد في عدد المستخدمين.

وصل تطبيق الواتس اب إلى المليار الأول في عدد مستخدميه خلال عام 2016، ومن ثم وصل عدد المستخدمين خلال 2018 إلى 1.5 مليار مستخدم.

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ولقد جاء إعلان الواتس اب في blog اليوم بوصول عدد مستخدمي التطبيق إلى 2 مليار، كما أكدت الشركة أيضاً على إستخدام التشفير end-to-end في التطبيق لحماية محادثات المستخدمين، وأكدت أيضاً على أن محادثات المستخدمين يتم حفظها على الهاتف أي لن يتم حفظها سحابياً، لدعم تأمين وحماية خصوصية المستخدمين بشكل أفضل، حيث تأتي الحماية والخصوصية على رأس أولويات الشركة.

المصدر

هذا الموضوع الفيس بوك تعلن عن وصول مستخدمي الواتس اب إلى 2 مليار مستخدم ظهر على التقنية بلا حدود.