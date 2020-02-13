دبي - بواسطة محمد فارس Seudo : تطبيق أمني وجديد لمستخدمي اندرويد © Tech World قدمت بواسطة

جديد التطبيقات Seudo عبارة عن أداة تُخبرك بأي من تطبيقاتك تشترك في الكثير من بياناتك الخاصة.

هناك الكثير من التطبيقات الأمنية من على متجر جوجل بلاي، وطبعًا منها ما هو مفيد حقًا، ومنها لا يُسمن ولا يغني من جوع، تطبيق Seudo أحد التطبيقات التي حقًا ننصح بتجربتها، وهذا عندما يتعلق الأمر بأمن بياناتك وخصوصيتك.

حيث يمكننا تعريف التطبيق، بأنه عبارة عن أداة تُتيح لك التعرف على مستوى الأمان والخصوصية لهاتفك الذكي من خلال اكتشاف جميع الأنشطة على جهازك وخاصة ما يتم تسجيله وجمعه ومشاركته.

بعبارة أخرى وأكثر تحديدًا، يتحقق Seudo فورًا من برمجيات التتبع على الجهاز ومتى يتم استخدامها ويحذرك في حالة حدوث مشكلات خطيرة مثل الأنشطة الضارة والتهديدات الأمنية وفقدان البيانات الشخصية والسلوكيات الضارة الأخرى، على أن تقوم هذه الأداة بتحليل جميع التطبيقات على الهاتف وتعيين درجات سرية لها من خلال الإبلاغ عن التطبيقات التي تم انتهاكها.

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وعبر لوحة التحكم القادمة مع التطبيق، سيتم عرض البيانات المتعلقة بأنشطة التطبيقات عبر إحصاءات يومية وأسبوعية وشهرية وحتى سنوية، مما ستساعدك المعلومات التي يوفرها التطبيق في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التطبيقات التي يجب استخدامها وأي الأذونات التي يتم منحها لها.

أخيرًا، تطبيق Seudo متاح للأندرويد مجانًا، على أن يتضمن عمليات شراء داخلية اختيارية، وتتضمن هذه العلمليات اشتراك شهري أو سنوي لفتح جميع أدوات التطبيق، ويكفي للعمل معه أن يكون هاتفك يعمل بإصدار أندرويد 7.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Seudo على أندرويد.

التدوينة Seudo : تطبيق أمني وجديد لمستخدمي اندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.