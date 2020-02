دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الإعلان عن RODE NT-USB Mini ميكروفون كوندنسر بجودة تسجيل احترافية

اعلنت رود الشركة الرائدة في مجال المعدات الصوتية عن ميكروفون RODE NT-USB Mini أحدث ميكروفون في تشكيلة RØDE والذي يتميز بتصميم أنيق ومدمج ونمط لاقط ثنائي الاتجاه مع تصميم قابل للتحريك مثل الـ " أرجوحة " بزاوية 360 درجة، شاهد الفيديو التقديمي للميكروفون ثم تابع القراءة…

من خلال استجابة السلسة وكبسولة كوندنسرعالية الجودة مع حماية RF وعزل ممتاز،

يمكن استخدام ميكروفون RODE NT-USB Mini في مجموعة واسعة من التطبيقات

مثل المكالمات الجماعية عبر الانترنت أو التسجيل الاذاعي والموسيقي أو البث المباشر

أو في أي مناسبة أخرى يكون فيها تسجيل الصوت عالي الجودة هو شرط أساسي.

© alqiyady الإعلان عن RODE NT-USB Mini ميكروفون كوندنسر بجودة تسجيل احترافية

تمامًا مثل NT-USB الأصلي، فإن ميكروفون Mini بسيط وسهل الإعداد والاستخدام،

متوافق مع أي كمبيوتر شخصي أو جهاز Mac، تحتاج فقط إلى توصيل الجهاز بكبل USB

من النوع A إلى Type-C المضمن مع الميكروفون، تم تصميم الهيكل من معدن صلب

وشديد التحمل وبلاستيك مقوى لذراع التركيب والتحريك.

© alqiyady الإعلان عن RODE NT-USB Mini ميكروفون كوندنسر بجودة تسجيل احترافية

من ناحية أخرى، يتم تثبيت الذراع مغناطيسيًا على حامل المكتب مما يجعله

سريع الإعداد، في الواقع يمكنك استخدام أي حامل ميكروفون قياسي أو ذراع

رافعة باستخدام فتحة 3/8 on الموجودة على الذراع.

© alqiyady الإعلان عن RODE NT-USB Mini ميكروفون كوندنسر بجودة تسجيل احترافية

يتميز ميكروفون RODE NT-USB Mini بجودة تسجيل استوديو

بوضوح 24 بت و 48KHz A/D كيلو هرتز مع مضخم صوت لسماعة ستوديو

مع مخرج سماعة رأس قياس 3.5 ملم.

© alqiyady الإعلان عن RODE NT-USB Mini ميكروفون كوندنسر بجودة تسجيل احترافية

علاوة على ذلك، يمكنك الضغط على مفتاح مستوى الصوت لضبط الميكروفون

لإرسال الصوت مباشرة إلى منفذ الصوت لضمان عدم وجود تأخير في الاشارة

عند تسجيل غناء أو مكبرات صوت وبالتالي إزالة أي صدى اثناء مراقبة التسجيل.

© alqiyady الإعلان عن RODE NT-USB Mini ميكروفون كوندنسر بجودة تسجيل احترافية * مواصفات ميكروفون RODE NT-USB Mini

– نمط القطبية: Cardioid

– نطاق التردد: 20 هرتز – 20 كيلو هرتز

– 48 كيلو هرتز

– طاقة BUS: نعم

– عمق البت: 24 بت

– مخرجات: سماعة 3.5mm

– اتصال الكمبيوتر: USB – I / O في نفس الوقت

– إدخال أحادي / مخرج ستيريو: اتصال USB-C

– متطلبات نظام التشغيل: macOS 10.12 / Windows 10

– الوزن: 585 جرام

والأفضل من ذلك، أن ميكروفون RODE NT-USB Mini

سيباع بأسعار معقولة تبلغ 99$ دولار امريكي، اي ما يعادل:

365 درهم اماراتي / 370 ريال سعودي / 30 دينار كويتي / 360 ريال قطري

/ 1,555 جنيه مصري.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد توجه إلى موقع RODE Microphones.

