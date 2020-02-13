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اعلنت رود الشركة الرائدة في مجال المعدات الصوتية عن ميكروفون RODE NT-USB Mini أحدث ميكروفون في تشكيلة RØDE والذي يتميز بتصميم أنيق ومدمج ونمط لاقط ثنائي الاتجاه مع تصميم قابل للتحريك مثل الـ ” أرجوحة ” بزاوية 360 درجة، شاهد الفيديو التقديمي للميكروفون ثم تابع القراءة… © القيادي الإعلان عن RODE NT-USB Mini ميكروفون كوندنسر بجودة تسجيل احترافية
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من خلال استجابة السلسة وكبسولة كوندنسرعالية الجودة مع حماية RF وعزل ممتاز،
يمكن استخدام ميكروفون RODE NT-USB Mini في مجموعة واسعة من التطبيقات
مثل المكالمات الجماعية عبر الانترنت أو التسجيل الاذاعي والموسيقي أو البث المباشر
أو في أي مناسبة أخرى يكون فيها تسجيل الصوت عالي الجودة هو شرط أساسي.
© alqiyady الإعلان عن RODE NT-USB Mini ميكروفون كوندنسر بجودة تسجيل احترافية
تمامًا مثل NT-USB الأصلي، فإن ميكروفون Mini بسيط وسهل الإعداد والاستخدام،
متوافق مع أي كمبيوتر شخصي أو جهاز Mac، تحتاج فقط إلى توصيل الجهاز بكبل USB
من النوع A إلى Type-C المضمن مع الميكروفون، تم تصميم الهيكل من معدن صلب
وشديد التحمل وبلاستيك مقوى لذراع التركيب والتحريك.
© alqiyady الإعلان عن RODE NT-USB Mini ميكروفون كوندنسر بجودة تسجيل احترافية
من ناحية أخرى، يتم تثبيت الذراع مغناطيسيًا على حامل المكتب مما يجعله
سريع الإعداد، في الواقع يمكنك استخدام أي حامل ميكروفون قياسي أو ذراع
رافعة باستخدام فتحة 3/8 on الموجودة على الذراع.
© alqiyady الإعلان عن RODE NT-USB Mini ميكروفون كوندنسر بجودة تسجيل احترافية
يتميز ميكروفون RODE NT-USB Mini بجودة تسجيل استوديو
بوضوح 24 بت و 48KHz A/D كيلو هرتز مع مضخم صوت لسماعة ستوديو
مع مخرج سماعة رأس قياس 3.5 ملم.
© alqiyady الإعلان عن RODE NT-USB Mini ميكروفون كوندنسر بجودة تسجيل احترافية
علاوة على ذلك، يمكنك الضغط على مفتاح مستوى الصوت لضبط الميكروفون
لإرسال الصوت مباشرة إلى منفذ الصوت لضمان عدم وجود تأخير في الاشارة
عند تسجيل غناء أو مكبرات صوت وبالتالي إزالة أي صدى اثناء مراقبة التسجيل.
© alqiyady الإعلان عن RODE NT-USB Mini ميكروفون كوندنسر بجودة تسجيل احترافية * مواصفات ميكروفون RODE NT-USB Mini
– نمط القطبية: Cardioid
– نطاق التردد: 20 هرتز – 20 كيلو هرتز
– 48 كيلو هرتز
– طاقة BUS: نعم
– عمق البت: 24 بت
– مخرجات: سماعة 3.5mm
– اتصال الكمبيوتر: USB – I / O في نفس الوقت
– إدخال أحادي / مخرج ستيريو: اتصال USB-C
– متطلبات نظام التشغيل: macOS 10.12 / Windows 10
– الوزن: 585 جرام
والأفضل من ذلك، أن ميكروفون RODE NT-USB Mini
سيباع بأسعار معقولة تبلغ 99$ دولار امريكي، اي ما يعادل:
365 درهم اماراتي / 370 ريال سعودي / 30 دينار كويتي / 360 ريال قطري
/ 1,555 جنيه مصري.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد توجه إلى موقع RODE Microphones.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.