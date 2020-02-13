شكرا لقرائتكم خبر عن نميرة نجم: يوليو 2020 بدء التداول باتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الإفريقى، إن مؤتمر قمة رؤساء الدول الإفريقية 33 أصدر مشروع مقرر بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أعرب فيه عن امتنانه لحكومة غانا لتقديمها تسهيلات لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وكذلك للاستفادة من منحة بقيمة عشرة 10 ملايين دولار لدعم عملياتها، وتعيين وامكيلي مينياس أمينا عاما لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لولاية مدتها أربع سنوات، وتشغيل أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حتى تبدأ الأمانة الدائمة عملها بحلول 31 مارس2020.

ووافق المؤتمر على توصيات مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لعقد قمة استثنائية في مايو 2020، لاعتماد جميع الصكوك اللازمة لبدء التداول بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في1 يوليو 2020، كما رحب المؤتمر بعرض حكومة جمهورية جنوب إفريقيا استضافة القمة الاستثنائية.

وأشارت السفيرة في بيان لها، إلى أن المؤتمر كلف المفوضية بعقد الاجتماعات اللازمة وفقًا لنتائج الاجتماع العاشر لوزراء التجارة الإفريقيين التى تهدف إلى استكمال العمل بشأن قواعد المنشأ وجداول التعريفات الجمركية، وجداول الالتزام المحدد لقطاعات الخدمات الخمسة ذات الأولوية من أجل تحقيق هدف بدء التداول بحلول 1 يوليو 2020.

وكلف كذلك مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والأجهزة الاتحاد الإفريقي السياسية ذات الصلة استكمال بحث مشروع الهيكل التنظيمي للأمانة الدائمة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بما في ذلك الوظائف المناسبة للمديرين المعينين والعدد الكافي للعاملين وتقديمه إلى القمة الاستثنائية، إلى جانب التكلفة المالية وبرنامج العمل، من خلال أجهزة السياسة المناسبة في الإتحاد.

وأضافت المستشار القانوني للإتحاد، أن المؤتمر هنأ موريشيوس التى أصبحت الدولة الطرف الثامنة والعشرين بعد إيداعها وثائق تصديقها على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لدى رئيس المفوضية في سبتمبر 2019، ودعى الدول الأعضاء التى لم تفعل ذلك بعد إلى التوقيع والتصديق على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية قبل بدء التداول بموجب هذه الاتفاقية في 1 يوليو 2020.

ولاختتام المرحلة الأولى من مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية للتجارة في السلع والخدمات وقواعد المنشأ، قالت السفيرةً، إن المؤتمر دعى الدول الأعضاء إلى استكمال وتقديم عروض التعريفة الجمركية بنسبة 90%، وتقديم جداول زمنية لالتزامات محددة بشأن القطاعات ذات الأولوية إلى القمة الاستثنائية في مايو 2020، واحترام الموعد النهائي في يونيو 2020 لاستكمال جداول الالتزام المحدد على ما تبقى في قطاعات الخدمات وأطر التعاون التنظيمي، وحث على تقديم الأعمال المنجزة المتعلقة بقواعد المنشأ إلى دورته الاستثنائية التي ستعقد في مايو 2020.

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وأوضحت السفيرة، أن المؤتمر كلف مفوضية الاتحاد الإفريقي بمواصلة جهودها لضمان توقيع كافة الدول الأعضاء قبل نهاية أبريل 2020، وحث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي لم تصدق بعد على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أن تقوم بذلك قبل بدء التجارة بموجب هذه الاتفاقية في 1 يوليو 2020.

وكلف الأمانة المؤقتة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بإعداد أنظمة قبل نهاية إبريل 2020، لرصد التدفقات التجارية في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وكذلك تضمين إحصاءات التجارة.

وأكدت السفيرة، أن المؤتمر قرر التمسك بالموعد النهائي المحدد وهو ديسمبر 2020 لاختتام المرحلة الثانية من المفاوضات بشأن الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة، وقرر تركيز مفاوضات المرحلة الثالثة على بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بشأن التجارة الإلكترونية فور انتهاء مفاوضات المرحلة الثانية، وكلف مفوضية الاتحاد الإفريقي بالشروع في الاستعدادات للمفاوضات القادمة، وتعبئة الموارد خلال عام 2020 لبناء قدرات المفاوضين التجاريين الإفريقيين للمشاركة في التفاوض على الصكوك القانونية للتجارة الإلكترونية على مستوى منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، وحث الدول الأعضاء على مراجعة نقدية للنُهج التي يطبقها عليها الشركاء الثنائيون للدخول في الصكوك القانونية الثنائية الخاصة بالتجارة الإلكترونية معهم من أجل ضمان قدرة إفريقيا على التفاوض بشأن بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بشأن التجارة الإلكترونية وتنفيذه، حيث تتمتع إفريقيا بسلطة كاملة في جميع جوانب التجارة الإلكترونية مثل البيانات والمنتجات التي يتم تداولها في إطار التجارة الإلكترونية، وتعزيز ظهور منصات التجارة الإلكترونية لإفريقيا على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية كجزء من استعداداتنا للتفاوض على بروتوكول المنطقة بشأن التجارة الإلكترونية.

وأضافت السفيرة، أن المؤتمر حث رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي على تقديم بيانات منتظمة بشأن كيفية تنفيذ بلدانهم للاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وطلب من مبادرة المناصرين الإفريقيين، أن تعمل مع الوزراء الإفريقيين وخاصة المسؤولين عن تخطيط التجارة والتمويل والصناعة والتنمية في تنفيذ إطار عمل تريليون دولار.

كما حثً الدول الأعضاء على تخصيص موارد كافية في ميزانياتها الوطنية حتى تكون ممثلة بشكل كامل في مختلف اجتماعات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وحتى لا يكون هناك أي تأخير بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وأوضحت السفيرة، أن المؤتمر طلب أخيرا من مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع اليونيدو واللجنة الاقتصادية لإفريقيا ومبادرة المناصرين الإفريقيين تنظيم مؤتمر قمة بشأن التصنيع في إفريقيا خلال أسبوع التصنيع في إفريقيا، وقرر أيضا ألا تقبل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية طلبات الحصول على صفة مراقب من دول ليست أعضاء في الاتحاد الإفريقي.