شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يصل القاهرة عقب مشاركته بجلسة مجلس الأمن لمناقشة خطة السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد إلى القاهرة، اليوم الخميس، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بعد مشاركته جلسة مجلس الأمن لمناقشة خطة السلام المقدمة من الولايات المتحدة بنيويورك، كان الأمين العامة للجامعة العربية، أكد - خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن لمناقشة خطة السلام المقدمة من الولايات المتحدة - أن الخطة الأمريكية أشبه بنظام "تفرقة عنصرية" جديد ضد الفلسطينيين ولا تتماشى مع مبدأ حل الدولتين ولا تمنح أي حقوق للفلسطينيين.

وأضاف أن "الخلل الكبير في توازن القوى على الأرض الفلسطينية بين طرف واقع تحت الاحتلال وآخر قائم به، معادلة معروفة وتتكرس منذ عدة عقود"، مؤكدا وقوف الشرعية الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى جوار الفلسطينيين والأمم المتحدة، بعد دعم العرب، مشيرًا إلى أنه "لم يعد للفلسطينيين طريق للنضال سوى الصمود على أرضهم أولًا، ثم مناشدة حس العدالة والإنصاف لدى مجلس الأمن". وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن دهشته إزاء محاولة إقصاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، ونعته بأنه ليس شريكًا في صنع السلام، معتبرًا ذلك تكريسًا لنوايا غير حميدة تجاه الرئيس الفلسطيني وهو أمر يدعو للقلق. Advertisements

جاء ذلك في رد ارتجله أبو الغيط في مواجهة ما صرح به ممثل إسرائيل أمام جلسة مجلس الأمن في نيويورك، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة خطة السلام المقدمة من الولايات المتحدة ووزعته الأمانة العامة للجامعة.

وقال أبو الغيط، إن هذا المنهج في التفكير يوضح بجلاء أن هناك مشكلة "شخصية" لأنني مؤمن تمام الإيمان بأنه ما لن يوقع عليه الرئيس أبو مازن فلن يوقع عليه أي فلسطيني آخر .. هذه طموحات وحقوق شعب وليست مشكلة زعامة.

وأضاف أنه، وفي فترة ماضية، كان هناك حديث يتعلق بالرئيس الفلسطيني السابق أنه ليس شريكاً للسلام، وكأن الوضع يتكرر مرة أخرى للأسف.