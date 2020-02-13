شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكويتى يتوجه لألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونخ الـ56 للأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الخميس إلى مدينة ميونخ الألمانية، على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة فى الدورة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن، ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، كلا من وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ورئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين بديوان رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قام يوم الثلاثاء الماضي، بزيارة سريعة إلى السعودية، التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتستضيف مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من الرابع عشر حتى السادس عشر من فبراير الجارى أعمال مؤتمر "ميونخ الأمنى " فى دورته الـ"56" ، بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات ، لبحث التهديدات المحدقة بالسلم العالمى، كما سيتم مناقشة تغير موازين القوة في العالم، ويتوقع أن يشارك في أعمال المؤتمر أكثر من خمسمائة من صانعي القرار وشخصيات "رفيعة المستوى " حيث يناقش المشاركون في المؤتمر الأزمات الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية .

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