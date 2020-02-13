شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.."كويتية" تطلب أكثر من 3 مليارات دولار مقابل اختراع علاج لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لناشطة كويتية تطالب بمبلغ كبير جدا مقابل اختراع علاج لمعالجة فيروس كورونا، وفقا لموقع روسيا اليوم، حيث نشرت ناشطة الكويتية المثيرة للجدل، سلوى المطيرى، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى طلبت فيه منحها مبلغا مليار دينا كويتى مايعادل 3 مليار دولار مقابل اختراع علاج فعال ضد فيروس "كورونا" الجديد.
وقالت المطيرى فى المقطع الذى جرى تداوله على نطاق واسع "إذا كنتم تريدون منى اكتشاف علاج لفيروس كورونا، ادفعوا لى مليار دينار كويتي (نحو 3.3 مليار دولار)".
وأضافت "أنا تاجرة وحالتي المادية ميسورة ولا أحتاج لأي أحد"، غير أنها أكدت أن ثمن اكتشاف العلاج لن يقل عن مليار دينار، دون أن تحدد الجهة التي عليها أن تدفع المبلغ.
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