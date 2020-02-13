"الأغذية العالمي": ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية باليمن

اليمن/ الخليج 365



قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الخميس، إن هناك موجة حادة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية باليمن.



وذكر مكتب البرنامج في اليمن على حسابه بموقع "تويتر"، أن "هناك موجة أخرى حادة تشهدها اليمن من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الأخرى الضرورية".



وأضاف البرنامج "تصبح هذه المواد يوماً بعد آخر خارج متناول ملايين اليمنيين".



ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى حول الأمر، غير أن سكان محليين تحدثوا للأناضول أن هناك ارتفاعا ملحوظا للأسعار منذ أسابيع بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.



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وأضاف السكان أنه خلال الأسابيع الماضية شهد الريال اليمني تراجعا ملحوظا، وبات الدولار الواحد يساوي 650 ريالا، بعد ما كان قبل قرابة شهر يساوي قرابة 600 ريال، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.



وتشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.



وتقول الأمم المتحدة إن الصراع اليمني أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.



ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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