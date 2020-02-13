العراق.. طعن متظاهرة من قبل ملثمين في ساحة التحرير ببغداد

بغداد/علي جواد/الخليج 365

قال عضو في مفوضية حقوق الانسان العراقية (مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان)، الخميس، إن ملثمين مجهولين طعنوا متظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد ولاذوا بالفرار.

وأضاف علي البياتي للأناضول، إن "متظاهرة وهي طالبة جامعية تعرضت للطعن بآلة جارحة من قبل ملثمين مجهولين في ساحة التحرير وسط بغداد".

وأضح البياتي أن "المتظاهرين يحاولون اغلاق جسر السنك في بغداد بعد اعادة افتتاحه من قبل القوات الامنية".

وفي محافظتي بابل وذي قار افاد شهود عيان اليوم، الخميس، للاناضول، بأن الاوضاع الامنية في المحافظات هادئة وسط ترقب من عودة الاشباكات مع قوات الامن التي تحاول افتتاح جميع الطرق والجسور والشوارع التي اغلقها المتظاهرون".

ويوم أمس قالت مصادر طبية وشهود عيان ان 31 متظاهراً وعنصراً اصيبوا بجروح وحالات اختناق في محافظات بغداد وذي قار وبابل بعد اشتباكات بين قوات الامن والمحتجين.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، كما يرفض تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، بتشكيل حكومة جديدة.

ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخب السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

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