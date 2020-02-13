قوات الحكومة الليبية: صد هجوم جديد لمليشيات حفتر جنوب طرابلس

وليد عبد الله / الاناضول

اعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الخميس، صد هجوم لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على محور المشروع جنوب العاصمة طرابلس وذلك بعد ساعات من تبني مجلس الأمن قرارا يدعم وقف إطلاق النار في البلاد.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي للاناضول ان مليشيات حفتر هي من بادرت بهجوم بري وتم صد الهجوم وإفشاله.

واضاف المجعي ان قواتهم الان بدأت في احراز تقدمات بعدما تمكنت من صد الهجوم ولا تزال المعارك مستمرة.وصادق مجلس الأمن الدولي، الاربعاء، على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.

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وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/ كانون ثاني الماضي وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، وقوات اللواء متقاعد، خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وحصل مشروع قرار مجلس الامن، وهو برقم 2510، على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15)، فيما امتنعت روسيا (تمتلك حق النقض) عن التصويت.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشن هجمات على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، للسيطرة على العاصمة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.