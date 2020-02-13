«تقويم التعليم» تعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الخميس، نتائج اختبار القدرة المعرفية، الذي أجري في وقت سابق.

وكانت وزارة الخدمة المدنية، أوضحت في وقت سابق، أن اختبار القدرة المعرفية، شرط إلزامي للتقديم على الوظائف الإدارية، ويشمل جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية.

ووقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً في المركز الوطني للقياس، مذكرة تفاهم مع وزارة الخدمة المدنية، بهدف قيام الهيئة ببناء وتنفيذ اختبارات ومقاييس تهدف إلى معرفة جاهزية المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية، إضافةً إلى التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالمؤهلات العلمية والبرامج الإعدادية والدورات التدريبية وتوثيقها وتصنيفها، كما تسعى إلى تحديد المجالات الوظيفية والمهنية المناسبة، والاستفادة من الإطار السعودي للمؤهلات.