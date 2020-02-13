الصحة : لم نسجل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت وزارة الصحة، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد؛ مبينة أنها تطبق الإجراءات الاحترازية في المنافذ.
وقالت عبر حسابها في “تويتر”: بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس #كورونا الجديد داخل المملكة، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.
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