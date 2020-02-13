شركة أستون مارتن تكشف رسميا عن النسخة الجديدة لعام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة أستون مارتن رسميا عن النسخة الجديدة لعام 2021 من طرازها الرياضي Vantage الذي يطرح للمرة الأولى بسقف متحرك.



ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية لنسخة 2021 من طراز أستون مارتن Vantage الذي ذكر أنه الآن أصبح الطراز صاحب أسرع سقف متحرك في العالم.

وتحدث الموقع الأمريكي عن إمكانيات المحرك الرياضي لطراز Vantage، حيث ذكر أنه محرك من فئة V8 بسعة 4.0 لتر، ينتج قوة 503 أحصنة، مع عزم دوران 685 نيوتن متر.

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ويعمل المحرك بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات، وبإمكانه التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.7 ثوانٍ فقط.

أما عن أكثر ما يميز هذه النسخة الجديدة من طراز Vantage، فسرعة غلق وفتح سقف السيارة أكثر من أي طراز آخر من هذا النوع في العالم، إذ يتطلب الأمر 6.7 ثانية فقط لفتح سقف طراز Vantage المتحرك و6.8 ثانية فقط لغلقه.

وستطرح أستون مارتن النسخة التقليدية من طراز Vantage للبيع بتكلفة تبدأ من 146,000 دولار، في حين ستطرح النسخة الأعلى أداء منه Vantage Roadster بتكلفة تبدأ من 161,000 ألف دولار، وذلك بداية من الربع الثالث من عام 2020 الجاري.