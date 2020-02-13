جفاف البشرة من العلامات الدالة على عدم فاعلية الريجيم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

ترسل أجسامنا طوال الوقت إشارات واضحة لنا عندما يكون هناك خطأ ما بداخلها، خاصة في الأمور المتعلقة بأنظمتنا الغذائية المتبعة.



وتظهر تلك العلامات بشكل أكبر عند اتباع حمية غذائية غير صحيحة، والتي يمكن أن تكون أجراس إنذار لعدم فاعلية "الدايت".

وفي التقرير التالي يلقي موقع "bolognatoday" الإيطالي مجموعة من العلامات الرئيسية التي توضح عدم نجاح الحمية الغذائية.

1- الصداع المتكرر

غالباً ما يكون الصداع علامة واضحة على اتباع أحد الأنظمة الغذائية غير المتوازنة، فعلى سبيل المثال أحد الآثار الجانبية للوجبات الغذائية الغنية بالبروتين هو الصداع.

ولذلك في حالة المعاناة من الصداع المتكرر في الصباح، ينصح بتناول وجبة إفطار مكونة من قطعتين من البسكويت أو خبز التوست مع إضافة طبقة من المربى.

كما يجب أيضاً عدم تخطي تناول وجبة خفيفة في منتصف اليوم، وفي حالة استمرار حالة الجوع، يمكن إكمالها بالخضراوات التي تضيف الكثير من السعرات الحرارية المفيدة للغاية.

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2- التعب المستمر

عند البدء في اتباع حمية غذائية، من الممكن الشعور بالتعب والجوع، خاصة أن الجسم يحتاج إلى بعض الوقت للتعود على العادات والأطعمة الغذائية الجديدة.

لكن في حالة استمرار الشعور بالتعب بعد أسبوعين من بداية الريجيم، وصعوبة في الاستيقاظ في الصباح، فربما تكون علامة على أن هذا النوع من الحميات صارم للغاية ويجب تغييره.

3- انتفاخ البطن

غالباً ما تكون المعاناة من بطن منتفخ علامة على وجود خطأ ما في الحمية الغذائية المتبعة، الأمر الناتج عن عدم احتوائها على أطعمة معينة، أو المشروبات الغازية أو حتى بسبب تناول ألياف كثيرة.

4- جفاف البشرة

تعتبر المعاناة من جفاف البشرة عند اتباع الحميات الغذائية علامة واضحة على عدم فاعليتها، وهي المشكلة الناتجة عن تناول القليل من الأطعمة المحتوية على الألياف المرطبة للجسم والبشرة، مثل الفواكه والخضراوات.

ولذا ينصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ب"، الموجودة في الكبد، الحبوب الكاملة، البقوليات، المكسرات، الخضراوات الورقية الخضراء، التي تشجع على تجديد أنسجة البشرة وترطيبها.