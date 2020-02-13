لبنان يطلب رسميًا مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي لخطة إنقاذ

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

أعلن مصدر حكومي بارز أن لبنان طلب رسميا مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي لخطة إنقاذ وسيصل وفد إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة.

وقال المصدر، اليوم، الأربعاء، إن لبنان طلب رسميا من صندوق النقد الدولي إرسال وفد تقني للمساعدة في إعداد خطة اقتصادية ونقدية ومالية شاملة لإنقاذه من أزمة مستحكمة، كما نقلت وكالة «رويترز».

وأكد المصدر أن طلب الحكومة قُدم أثناء اتصال هاتفي، اليوم، مع صندوق النقد، مضيفا أن وفد الصندوق من المتوقع أن يصل إلى بيروت في الأيام القليلة القادمة.