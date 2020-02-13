أعلن مصدر حكومي بارز أن لبنان طلب رسميا مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي لخطة إنقاذ وسيصل وفد إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة.
وقال المصدر، اليوم، الأربعاء، إن لبنان طلب رسميا من صندوق النقد الدولي إرسال وفد تقني للمساعدة في إعداد خطة اقتصادية ونقدية ومالية شاملة لإنقاذه من أزمة مستحكمة، كما نقلت وكالة «رويترز».
وأكد المصدر أن طلب الحكومة قُدم أثناء اتصال هاتفي، اليوم، مع صندوق النقد، مضيفا أن وفد الصندوق من المتوقع أن يصل إلى بيروت في الأيام القليلة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يطلب رسميًا مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي لخطة إنقاذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.