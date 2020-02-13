الاستمطار الصناعي: ما هو؟ ومتى بدأ استخدامه؟ وكيف يتم تلقيح السحب؟

فهرس الصفحةما هو الاستمطار الصناعي؟ فوائد الاستمطار الصناعي كيف يتم تلقيح السحب في عملية الاستمطار الصناعي؟ متى بدأت تجارب الاستمطار الصناعي؟ دول عربية تستخدم الاستمطار الصناعي وافق مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على برنامج الاستمطار الصناعي في المملكة، ليعطي الضوء الأخضر على عملية تسريع هطول الأمطار في السعودية، بأحدث الطرق العلمية والتكنولوجية.ما هو الاستمطار الصناعي؟والاستمطار الصناعي هو نوع من أنواع تغيير حالة الطقس المتعمد، حيث يتركز على القيام بمحاولات لإسقاط الأمطار من سحب معينة، فوق مناطق محددة مسبقاً، ويتم ذلك وفقاً لخطط علمية مدروسة بدقة، تأخذ في اعتبارها احتياجات المناطق.
السحب المثقوبة: ظاهرة نادرة شهدتها السعودية وشوهدت أول مرة قبل 50 سنة alqiyady 1 السحب المثقوبة: ظاهرة نادرة شهدتها السعودية وشوهدت أول مرة قبل 50 سنة
شاهد أيضاً: السحب المثقوبة: ظاهرة نادرة شهدتها السعودية وشوهدت أول مرة قبل 50 سنةفوائد الاستمطار الصناعيويناسب الاستمطار الصناعي الدول التي تعاني من المناخ الجاف، حيث أقرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية هذه الطريقة لأنها تساعد تلك الدول في تحسين وضعها الاقتصادي، من خلال زيادة مخزون المياه الذي يتم استخدامه في الزراعة، كما أنه يساهم في تعديل المناخ. كيف يتم تلقيح السحب في عملية الاستمطار الصناعي؟وهناك عدة طرق لإجراء عملية الاستمطار الصناعي، لعل أشهرها هي تلك العملية التي تُستخدم فيها مادة يوديد الفضة للتحكم في تسريع عملية هطول الأمطار، وزيادة إدرار السحب عن معدلها الطبيعي، حيث تجعل هذه المادة بلورات الثلج الموجودة بداخل السحب تتجمد، ثم تتساقط بفعل ثقلها نحو الأرض، قبل أن تعيدها الحرارة المرتفعة قرب السطح إلى حالتها السائلة مجدداً. كما أن هناك عدة طرق يتم استخدامها في حقن أو تلقيح السحب، حيث من الممكن فعل هذا من خلال الطائرات والصواريخ جواً، أو مضادات الطائرات والمولدات الخاصة أرضاً، حيث تقوم المضادات بإطلاق قذائف محملة بمواد معينة، بينما المولدات تولد بخار ماء مشبع بمواد أخرى، ثم تتولى بعدها تيارات الهواء نقلها إلى أعلى. ومن أجل ضمان نجاح عملية الاستمطار الصناعي، فهناك عدة عوامل طبيعية تساعد في هذا، مثل تواحد سحب ركامية، ووجود تيارات هوائية صاعدة، كما أنه من الضروري تحديد الوقت المناسب لتلقيح السحب، ومعرفة الكمية المناسبة من المواد المحفزة التي يجب حقن السحب بها.
لوحات فنية خلابة شكلتها مياه الأمطار في كثبان الصحراء السعودية alqiyady 1 لوحات فنية خلابة شكلتها مياه الأمطار في كثبان الصحراء السعودية
شاهد أيضاً: لوحات فنية خلابة شكلتها مياه الأمطار في كثبان الصحراء السعودية
أي الدول تملك أكبر عدد من المفاعلات النووية؟
كيف تهاجم الفيروسات جسم الإنسان؟ حرب شرسة قد تموت إذا خسرتها
متى سيظهر لقاح مضاد لفيروس كورونا؟ وكم تستغرق صناعته؟
السفر عبر الزمن: عالم فيزياء يحول الخيال إلى حقيقة
تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
كانت هذه تفاصيل خبر الاستمطار الصناعي: ما هو؟ ومتى بدأ استخدامه؟ وكيف يتم تلقيح السحب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.